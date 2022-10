La Juve ricorda Ventrone, il Marine

Il ricordo della Juventus di Gian Piero Ventroni, ex preparatore atletico dei bianconeri e venuto a mancare nella giornata di oggi

Sul sito della Juventus, nella rubrica Black & White Stories, si è ricordato Gian Piero Ventrone attraverso le sue interviste al mensile Hurrà Juventus.

Il preparatore atletico si raccontò così, parlando del suo soprannome di “Marine” che gli era stato dato: «Secondo me lo spirito militaristico, all’interno di un qualsiasi gruppo, è molto importante. Ti aiuta a superare qualsiasi sforzo fisico, a lavorare in allegria». Questa era stata l’impressione sui primi giorni dopo il suo approdo alla Juventus: «Quando sono arrivato, ho trovato un gruppo di ragazzi desiderosi di far bene e volenterosi, che non pensavano di risparmiarsi. Io ho cercato di fargli piacere tutto quello che hanno appreso e non ho incontrato nessuna difficoltà; siamo la Juve, dobbiamo lavorare perché dobbiamo vincere. Inoltre devo moltissimo a Lippi, grande uomo e grande allenatore: gli devo molto perché mi lascia libertà di pensiero, non mi ha mai pilotato».