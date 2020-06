La Liga in TV oggi, il programma del 18 giugno: in campo il Real Madrid, i Blancos sfideranno il Valencia. Alle 19.30 Alaves-Real Sociedad

La Liga non si ferma mai. Si scende in campo anche oggi in Spagna, con il Real Madrid che ospita il Valencia. I Blancos, infatti, vogliono assolutamente vincere per poter rispondere al Barcellona. Alle 19.30 in campo anche la Real Sociedad.

Ecco il programma completo di giovedì 18 giugno: