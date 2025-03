La Liga, i risultati della 29ª giornata: ancora un pari dell’Atletico Madrid, il titolo si allontana? Stasera tocca al Real

La Liga, i risultati della 29ª giornata: ancora un pari dell’Atletico Madrid con l’Espanyol, il titolo si allontana? Stasera tocca al Real Madrid

Un pareggio che rischia di compromettere in maniera definita la corsa alla vetta de La Liga per l’Atletico Madrid. Contro l’Espanyol i Colchoneros non vanno oltre all’1-1: ad Azpilicueta risponde Puado su rigore. Questa sera toccherà poi al Real Madrid dare il primo segno ai diretti avversari: Merengues in campo alle 21.00 contro il Leganes: con una vittoria sarebbe aggancio al Barcellona e +6 sull’Atletico.

Real Sociedad-Valladolid 2-1 (23′ Oyarzabal, 68′ Martin, 90+3′ Latasa [V])

Espanyol-Atletico Madrid 1-1 (38′ Azpilicueta, 71′ Puado rig. [E])

Alaves-Rayo Vallecano 0-2 (2′ Ciss, 58′ Diaz)

Real Madrid Leganes ore 21.00

FORMAZIONI REAL MADRID LEGANES

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Vasquez, Raul Asencio, Rudiger, Fran Garcia; B. Diaz, Camavinga, Modric, Bellingham; Guler, Mbappé. All. Ancelotti.

LEGANES (4-2-3-1): Dmitrovic; Rosier, Gonzalez, Nastasic, Javi; Neyou, Tapia; J. Diaz, Raba, Rodriguez; Diego. All. Saez.