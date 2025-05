La Liga, i risultati della 34ª giornata: il Real Madrid risponde al Barcellona, il Real Betis in turnover rimonta l’Espanyol; questa sera il derby basco

Il Real Madrid tiene viva la lotta per la vetta de La Liga: le Merengues battono il Celta Vigo – Guler e doppietta di Mbappé – e rispondono alla vittoria del Barcellona mantenendo il distacco invariato con il Clasico di domenica prossima all’orizzonte e con i blaugrana che dovranno affrontare nel mezzo anche l’Inter a San Siro. Il Real Betis invece, avversaria della Fiorentina nella semifinale di Conference, sceglie il turnover – solo Antony e i due centrali in campo – e vince in rimonta contro l’Espanyol con due gol nel finale. A chiudere la giornata il derby basco tra Real Sociedad e Athletic Bilbao.

Real Madrid-Celta Vigo 3-2 (33′ Guler, 39, 48′ Mbappé, 69′ Galiano [CV], 76′ Swedberg [CV])

Siviglia-Levantes 2-2 (7′ El Haddadi [L], 21′ Salas, 70′ Romero, 73′ Hernandez [L])

Espanyol-Betis 1-2 (28 Jaen [E], 85′ Lo Celso, 90+1′ Dos Santos)

Real Sociedad-Athletic Bilbao ore 21.00

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Traoré, Martin, Aguerd, Munoz; Zubimendi; Kubo Marin, Mendez, Gomez; Oyarzabal. All. Alguacil.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Gorosabel; Vivian, Paredes, Lekue; Prados, de Galarreta; I. Williams, Gomez, Brenguer; Guruzeta. All. Valverde.