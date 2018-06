Esclusi Mondiale 2018: ecco la Nazionale che potrebbe lottare per vincere il campionato del Mondo in Russia

Il Mondiale è ormai alle porte. L’Italia, ahi noi, non ci sarà ma sarà in buona compagnia. Saranno tanti i campioni esclusi che guarderanno il Mondiale in Russia sul divano. Una vera e propria Nazionale che potrebbe vincere il Mondiale. Tanti calciatori non convocati dai rispettivi commissari tecnici che potrebbero fare la fortuna dell’Italia, a caccia di una nuova identità con Roberto Mancini e alla ricerca di nuovi talenti per rilanciarsi a livello mondiale. Quanto avrebbe fatto comodo a Ventura, ad esempio, un Nainggolan a centrocampo o un Mauro Icardi in attacco?

Il centrocampista è stato escluso dal commissario tecnico del Belgio a causa della sua vita extra-campo: il ct non apprezza il comportamento del centrocampista della Roma e ha preferito lasciarlo fuori dai convocati del Mondiale. Anche Mauro Icardi, vista l’assenza di grandi centravanti, avrebbe fatto comodo all’Italia, ma l’Argentina può vantare un parco attaccanti da far invidia a chiunque: Messi, Higuain, Aguero, Dybala e tanti altri, non è facile essere il ct argentino ma sicuramente è più facile essere il commissario tecnico dell’Argentina, almeno in questo periodo storico, che il commissario tecnico dell’Italia. Chiedere a Ventura per informazioni.

La Nazionale degli esclusi dal Mondiale del 2018 potrebbe vincere il torneo in Russia. Potremmo schierare la formazione con un 4-3-3 con Bern Leno in porta (estremo difensore classe ’92 del Bayer Leverkusen, vicino al Napoli); Joao Cancelo, terzino destro autore di un’ottima stagione con l’Inter ma di proprietà del Valencia; Aymeric Laporte, difensore centrale del Manchester City costato la bellezza di 65 milioni di euro a gennaio; Marcos Alonso, terzino sinistro ma in questa circostanza schierato centrale, autore probabilmente della sua miglior stagione; Alex Sandro, terzino sinistro della Juve; a centrocampo invece Radja Nainggolan della Roma; Leroy Sané del Manchester City, uno dei migliori prospetti del calcio mondiale; Emre Can del Liverpool, prossimo colpo della Juve; in avanti Mauro Icardi, Karim Benzema e Zlatan Ibrahimovic.

Ricapitolando, 4-3-3 con: Leno; Cancelo, Laporte, Alonso, Alex Sandro; Nainggolan, Emre Can, Sané; Benzema, Ibrahimovic, Icardi. Questa potrebbe essere la formazione titolare ma anche le riserve non scherzano. Out il portiere della Roma Skorupski, il terzino destro dell’Arsenal Bellerin, Fabregas del Chelsea e Rabiot del PSG, Callejon del Napoli, Luis Alberto della Lazio e Suso del Milan, Morata del Chelsea, Lacazette dell’Arsenal. Tanti giocatori che farebbero comodo all’Italia ma che saranno costretti a guardare il Mondiale dal divano di casa.