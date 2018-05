C’è curiosità intorno all’Italia di Mancini che domani sera esordirà nel test match contro l’Arabia Saudita

Da Bearzot a Conte siamo sempre stati abituati a vedere la Nazionale caratterizzata dal blocco Juve, cosa che potrebbe non accadere nel corso della prima partita di Mancini come selezionatore dell’Italia. Paradossale che la squadra Campione d’Italia possa non contare nemmeno su un titolare nella gara contro l’Arabia Saudita in programma a San Gallo. C’era una volta l’Italia di Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli e Claudio Marchisio, c’è oggi un’altra Italia.

Il portierone ha detto no alla possibilità di dire addio alla Nazionale nell’amichevole del 4 giugno a Torino contro l’Olanda, Andrea Barzagli invece ha lasciato definitivamente la maglia azzurra. Discorso diverso, invece, per gli infortunati Giorgio Chiellini, Claudio Marchisio e Federico Bernardeschi, ma anche per gli stessi Daniele Rugani e Mattia De Sciglio, al momento non esattamente prime scelte per Mancini. Se in porta si va verso la titolarità di Donnarumma, con Sirigu però pronto a cogliere l’attimo, la difesa sarà guidata da Capitan Leonardo Bonucci mentre a centrocampo potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione, con Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante ai lati di Jorginho. Davanti invece l’accoppiata Lorenzo Insigne-Mario Balotelli è garanzia di tecnica e sfrontatezza.