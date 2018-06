La Roma costa ancora troppo: Pallotta studia altri tagli?

La Roma del presidente Pallotta costa ancora troppo. Il presidente americano valuta dei tagli sul monte stipendi

Gli incassi non mancano ma l’azienda Roma costa ancora tanto, troppo, secondo il presidente Pallotta. Dal 2012 i ricavi sono quasi triplicati, le proiezioni portano a 240 milioni di euro. Nonostante questo però l’azienda romanista costa ancora tanto e il presidente starebbe pensando a dei tagli di stipendio per migliorare ulteriormente la situazione. Il risanamento non è stato ancora completato. Essendo un’azienda che spende più di quanto incamera (con il debito da 270 milioni verso Goldman Sachs che viene pagato ogni anno, come fosse un mutuo), il club ha dato a Monchi il compito di ridurre il monte stipendi.

Il direttore sportivo deve riuscire a fare mercato provando a tagliare il budget relativo agli stipendi. La Roma, al lordo, è passata dai 96 milioni del 2012 al record di 154 milioni nel 2016, una situazione non semplice da sostenere. Al 30 giugno 2017 il totale ammontava a 128 milioni di euro ma ancora non basta. Il presidente Pallotta intende, come concordato dal piano industriale con il Consiglio d’Amministrazione, ridurre ulteriormente il monte stipendi. Sono necessari ulteriori tagli e anche per questo, calciatori come Nainggolan o Strootman, che guadagnano tanto non sono certi della conferma. A riferirlo è Il Corriere dello Sport.