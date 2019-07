La Serie A non punta sui giovani? Cutrone e Kean gli ultimi due esempi di una lista che contiene anche Balotelli e Verratti

La Serie A è sempre stata “accusata” di non puntare sui giovani. Spesso il mercato dà ragione a questa teoria e gli ultimi esempi sono rappresentati da Patrick Cutrone e Moise Kean. Il primo è già volato in Inghilterra salutando il Milan dopo tanti anni, il secondo può farlo presto per giocare nell’Everton.

Sono gli ultimi due esempi, a cui si possono aggiungere altri profili come Balotelli, che nel 2010 è stato venduto al Manchester City e Verratti, acquistato dal Psg quando militava nel Pescara. Da ricordare anche la partenza del giovanissimo Pietro Pellegri che dall’anno scorso gioca nel Monaco.