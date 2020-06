Ladri nella casa di Diletta Leotta: bottino da 150 mila euro

I malviventi si sono intrufolati nella casa di Diletta Leotta forzando una finestra: portati via numerosi orologi costosi

Brutta disavventura per Diletta Leotta. Nella notte alcuni malviventi hanno forzato la finestra dell’appartamento di Corso Como a Milano portando via otto orologi, tra i quali alcuni Rolex, anelli e contanti per un bottino da 150 mila euro.

A chiamare la polizia è stata la stessa Leotta che ieri sera, rincasando, ha trovato a soqquadro l’appartamento. Sul posto anche la polizia Scientifica, il caso è seguito dalla Squadra Mobile. Questa mattina la conduttrice è andata in questura a sporgere denuncia.