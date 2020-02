L’agente di Bale sul futuro del gallese: «Pochi club possono permetterselo»

L’agente di Gareth Bale ha parlato del futuro del suo assistito ribadendo la volontà di restare al Real Madrid

L’agente di Gareth Bale ha parlato del futuro del suo assistito ribadendo la volontà di restare al Real Madrid anche la prossima stagione. Le sue parole a Marca.

«Abbiamo parlato con il Real Madrid, sanno come stanno le cose e il giocatore si sente una parte importante della squadra. Gareth ha ancora due anni e mezzo di contratto, ha una moglie e tre figli e si trovano bene a Madrid. Gareth è molto felice della vita che la sua famiglia conduce a Madrid, i suoi figli stanno crescendo in questa città, non tutto dipende dai soldi, è anche una questione di stile di vita. E poi, finanziariamente, la maggior parte dei club non può permetterselo».