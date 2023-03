L’agente di Miretti: «Ha sempre avuto in testa la Juventus»

Branchini, agente di Miretti, ha parlato del momento del centrocampista bianconero in Europa e nel campionato di Serie A

IL RAPPORTO CON ALLEGRI – «Il mister è contento del suo rendimento ma soprattutto dell’intelligenza tattica di Fabio. Contro il Friburgo è uscito alla fine del primo tempo e ci è rimasto male, ma comunque aveva giocato bene. Non è facile trovare calciatori che hanno una tale facilità nello smarcarsi, Fabio crea sempre qualche soluzione in avanti. Parliamo di un ragazzo che è nato bianconero. Lui è felice, la società è felice. Non era facile fare bene in un anno così complicato per la società bianconera, Fabio è un patrimonio della Juventus».

VOCI DI MERCATO – «L’anno scorso alcune squadre, sia internazionali che italiane, lo avevano visionato attentamente, ma Fabio ha sempre avuto in testa la Juventus e i bianconeri hanno voluto dargli immediatamente fiducia. Cherubini al massimo lo avrebbe mandato in prestito, anche se non se n’è mai parlato».

