Lamela: «Esordio col Siviglia indimenticabile. Sugli argentini in rosa...»

Erik Lamela, esterno offensivo del Siviglia, ha raccontato i primi mesi in Spagna: le sue dichiarazioni ai canali ufficiali della Liga

Erik Lamela, esterno offensivo del Siviglia, ha raccontato i primi mesi in Spagna. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali della Liga.

ESORDIO – «È stato indimenticabile. Un giorno che ricorderò per sempre. Vincere, segnare gol… È stato tutto molto bello, mi sono divertito molto e anche la mia famiglia. Mi sento maturo, tutti questi anni mi sono serviti per crescere come giocatore e come persona. Sono felice di essere qui e ne approfitto per giocare a calcio».



ARGENTINI IN ROSA – «Mi hanno accolto benissimo quando sono arrivato. Ne conoscevo molti e ritrovarsi qui è qualcosa di molto bello. Ho un ottimo rapporto con tutta la squadra, mi hanno accolto benissimo, sono tutti fantastici. È un gruppo incredibile e questo porterà a delle soddisfazioni».