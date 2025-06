Lamine Yamal, pronto a prendersi la numero 10 del Barcellona? Il messaggio criptico sui social

Lamine Yamal pronto all’investitura ufficiale e indossare la maglia numero 10? Un messaggio criptico sui social scatena la suggestione

Lamine Yamal vestirà il numero più iconico della storia blaugrana: il 10. Quello dei miti, di Leo Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Maradona. Un numero che porta con sé un’eredità pesante, ma che sembra già scolpito nel destino del baby fenomeno del Barcellona. Non a caso, è stato proprio Messi a “benedirlo” simbolicamente da neonato, tenendolo in braccio durante una visita alla cantera.

Il passaggio ufficiale di consegne avverrà domani come riportato da la Gazzetta dello Sport, in concomitanza con la partenza definitiva di Ansu Fati, destinato al Monaco. Fati, che aveva ereditato il 10 dopo l’addio di Messi nel 2022, non è riuscito a mantenere le promesse degli esordi. Lamine, invece, ha già fatto più dell’otto volte Pallone d’Oro alla sua età, e la scelta del numero è tutto fuorché simbolica: secondo fonti interne, avrebbe già chiesto a Hansi Flick la responsabilità di calciare rigori e punizioni, sempre che Lewandowski sia d’accordo.

Il talento classe 2007 si è congedato via social dal suo “vecchio” 19 con un messaggio ripritco («Il mio numero, la mia storia») e una foto di Maradona, chiaro riferimento al peso e al fascino di quella maglia. Il Barça avrebbe voluto ufficializzare il cambio il 13 luglio, giorno del 18° compleanno del giocatore e dell’entrata in vigore del nuovo contratto fino al 2031. Ma i tempi si sono accorciati per motivi di marketing: mercoledì sarà presentata la nuova divisa, e vederla già con il nome “Lamine Yamal 10” rappresenta una spinta commerciale importante.

Il palcoscenico è pronto. Lamine Yamal, con la classe che lo contraddistingue e un contratto blindato, è pronto a prendersi tutto: il numero, il Camp Nou e il futuro del Barcellona.