Il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha cercato di ridimensionare la sconfitta sul campo dell’Everton. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

GIOCATORI GIOVANI – «Magari per qualcun altro poteva essere importante, ma di certo non è mai stato così per me. Leggo che abbiamo la squadra più forte del campionato, ma onestamente non capisco. Ci sono squadre che hanno vinto tantissimo negli ultimi tre o quattro anni con fior di giocatori sparsi tra di loro, ali da 30 gol a stagione, attaccanti da 20 o 30 reti, gente che ha vinto campionati e Champions League. Chiaramente noi non li abbiamo. Noi abbiamo giocatori giovani, qualcuno ha già vinto ma per altri questa è la prima esperienza in questo torneo. Così come alcuni giocatori che hanno giocato in Championship o in prestito negli ultimi due anni. Noi al momento siamo ancora work in progress e serata come quella di oggi possono capitare. Chiaramente non mi fa piacere, ma la nostra sfida è questa, scrollarcela di dosso e tornare più forti di prima giovedì».