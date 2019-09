Lampard: «In casa vogliamo vincere, spero quanto prima»

Dopo la sconfitta per 1-2 rimediata contro il Liverpool Lampard analizza la gara in conferenza stampa

Il Chelsea di Lampard contro il Liverpool di Klopp che nella gara di ieri ha avuto la meglio sui Blues imponendosi per 2-1. Frank Lampard ha commentato così la sconfitta.

«Vogliamo vincere in casa, spero che arrivi la vittoria quanto prima. La differenza tra noi e il Liverpool l’abbiamo vista, non possiamo competere con loro. Possiamo essere bravi come il Manchester City una settimana e l’altra pure. Arrivare a quel livello è difficile serve costanza quotidiana e noi lavoriamo sperando che la vittoria in casa arrivi subito. Solo in questo modo daremo certezze a tutti ma dobbiamo aspirare al livello di squadre come il Liverpool che magari non giocano al top ma hanno vinto la partita».