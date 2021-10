Laporta: «Bartomeu? È disperato, si rende conto del disastro che ha causato»

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha “risposto” alle frasi pronunciate oggi da Bartomeu nell’intervista a Sport

«Sono così entusiasta di quello che stiamo celebrando, che non voglio parlare o essere distratto da altre cose. Vedo una persona disperata che si sta rendendo conto dell’entità del disastro che ha causato. Ma non entro nei dettagli, stiamo vivendo un momento così bello che non voglio che venga rovinato».