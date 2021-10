Barcellona, la verità di Bartomeu: «Eravamo il club più prezioso al mondo, poi è arrivato il Covid...»

L’ex presidente del Barcellona Bartomeu racconta l’addio ai blaugrana e parla degli attuali problemi economici del club

Josep Maria Bartomeu, ex presidente del Barcellona fino a ottobre 2020, in una lunga intervista al Mundo Deportivo ha raccontato l’addio ai blaugrana e analizza i problemi economici del club.

CLUB PIU PREZIOSO AL MONDO – «La nostra è stata molto seria e responsabile, iniziata nel 2010 quando siamo arrivati con Sandro Rosell. Lo dicono LaLiga, Uefa e sindaci. Con 180 milioni di benefici, e con Forbes che ci ha valutato come il club più prezioso del mondo, c’è stato un piano rigoroso e piano strategico che è stato impostato soprattutto nel 2015. Ha prevalso la gestione sportiva e l’intero progetto patrimoniale, economico e sociale. Abbiamo fatto tanti progetti, siamo il board che è stato più attivo ma a partire da marzo 2020 quella gestione seria e rigorosa è stata troncata dalla comparsa della pandemia, che ha drasticamente ridotto i ricavi. E da allora abbiamo subito il taglio degli introiti».

CATTIVA GESTIONE – «Non lo so, dovresti chiedere a loro. Non esiste una cattiva gestione, non esiste una cattiva eredità. Va spiegato ai soci che negli ultimi anni la locomotiva del calcio europeo e mondiale sono stati i grandi club. L’FC Barcelona è una di quelle locomotive che ha fatto crescere il club. Poi ci sono altri club molto grandi in Europa. Non voglio dimenticare Juve, Bayern, Manchester United, Chelsea, anche PSG e City, che sono club-state, hanno permesso a questa attività di crescere enormemente. Ma quelli che sono stati di più Barça e Madrid. Per questo il riconoscimento nel 2020 che il Barça è stato il club più importante davanti a tutti gli altri è un riconoscimento a quella buona gestione, a quella bella eredità che l’attuale direttivo deve prendersi e deve farla crescere».

150 MILIONI PER ANSU FATI – «Era di un club inglese. Sarebbe stato un vantaggio diretto per l’anno 20-21 ma al Barça prevale il progetto sportivo e l’economia va avanti. Fino a marzo 2020 potevamo permetterci gli importi che erano stati concordati. Sono contratti molto alti, importanti perché siamo il club più prezioso al mondo. Pochi mesi fa, Forbes l’ha detto così per la prima volta in 122 anni di storia. È una notizia di soddisfazione. Che nel 2020, nell’anno di una pandemia, che siamo i numeri uno al mondo, contrasta con il messaggio di cattiva gestione poiché lo dicono organizzazioni esterne, come LaLiga o Forbes. Il club è stato anche dichiarato il miglior club di calcio dell’ultimo decennio. Questo ti permette di avere una base solida per continuare a progredire».

CVC E SUPERLEGA – «Certo che avrei firmato per CVC. Non conosco le condizioni attuali, avrei negoziato il meglio per il club, ma soprattutto considerando che il progetto Super League non si è evoluto. L’impegno per LaLiga dovrebbe andare oltre perché il nostro grande concorrente, e l’ho sempre detto, è la Premier League, club che sono alcuni di uno stato e altri di miliardari con redditi più alti come competizione e dobbiamo competere contro la Premier».

ADDIO MESSI – «Messi voleva lasciare il club, ne abbiamo parlato e io ho detto di no. Ho sempre pensato che Messi sia molto importante per il nostro club, anche il Barça è molto importante per lui e sarebbe un problema serio se se ne andasse, come penso sia stato adesso. Gli ho detto che se volesse andare come Xavi e Iniesta, in Qatar, Cina o Stati Uniti, ne possiamo parlare e faremo un tributo e un addio. Ma Messi non aveva ancora una squadra e voleva essere libero. Gli abbiamo detto: ‘vogliamo che il Barça sia il tuo ultimo club in Europa. Se vuoi andare in un altro continente più tardi, nessun problema. Ma vogliamo che tu continui e questa era un po’ la storia dell’estate del 2020.’ Noi gli abbiamo detto che volevamo che continuasse e lui ha detto che voleva andarsene. Ma non sapendo dove. Gli ho sempre chiesto dove volesse andare».

BARCELLONA ATTUALE – «Non ho intenzione di criticare ciò che il consiglio ha fatto quest’estate. C’è un chiaro impegno per il calcio di base, i giovani che stanno arrivando e l’errore è aver lasciato andare Messi. Avrei fatto del mio meglio per continuare, come ho fatto nell’estate del 2020. Ma l’impegno dei tecnici verso i giovani è chiaro e credo che sia quello che ci entusiasma di più, a parte qualche firma mediatica. Parte dell’eredità lasciata dal consiglio precedente è questa generazione di giovani giocatori che arrivano con grande forza e che si consolideranno in pochissimo tempo molto di più e avremo squadre molto competitive».