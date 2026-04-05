Lautaro Inter, il discorso da leader nel confronto avuto coi compagni ad Appiano: ecco il tasto su cui ha battuto maggiormente

Lautaro Inter, il discorso da leader nel confronto avuto venerdì coi compagni ad Appiano: il retroscena e i prossimi obiettivi del Toro

Dopo il confronto tra giocatori andato in scena venerdì ad Appiano Gentile, come rivelato dal Corriere dello Sport, Lautaro Martinez ha lanciato un forte messaggio di motivazione e determinazione in vista del finale di stagione. Il capitano dell’Inter ha cercato di infondere serenità e concentrazione al gruppo, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sugli obiettivi stagionali, in particolare sulla lotta per lo Scudetto e la Champions League.

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Il confronto tra giocatori e la ripresa dell’obiettivo Inter

Il confronto tra i calciatori, voluto dai senatori, ha visto Lautaro come protagonista, con l’intento di ribadire l’importanza di rimanere concentrati su ciò che c’è da fare, nonostante gli alti e bassi recenti. Lautaro ha sottolineato che la sosta per le nazionali non è stata un toccasana per l’Inter, ma ha enfatizzato come la squadra non abbia tempo da perdere: “Bisogna concentrarsi su ciò che sta per arrivare”, ha dichiarato ai microfoni di Dazn. Il capitano ha anche evidenziato la necessità di cambiare marcia, di non cedere agli alibi e di mantenere un atteggiamento positivo.

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La formazione e gli obiettivi per il futuro

In vista del match contro la Roma, Chivu conferma la formazione che ha dimostrato continuità, con Acerbi favorito in difesa e il ritorno della coppia offensiva titolare, che mancava da quasi due mesi (la ThuLa). L’Inter è pronta a voltare pagina e a lanciarsi verso un finale di stagione che può essere decisivo per la storia recente del club. Lautaro, parlando di fiducia nella squadra, ha aggiunto: “Insieme si va a prendere gli obiettivi”, ribadendo la volontà di affrontare le sfide rimanenti con l’entusiasmo e l’atteggiamento giusto, proprio come fatto nelle stagioni più vincenti.

La stagione non è ancora finita, ma con il giusto spirito e concentrazione, Lautaro e i suoi compagni hanno tutte le carte in regola per scrivere un finale memorabile.