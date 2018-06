Lautaro pronto per l’Inter: «In coppia con Icardi. Prezzo? Una follia»

L’intervista di Lautaro Martinez, neo-attaccante dell’Inter, ai microfoni di Fox Sport in cui parla della prossima avventura in nerazzurro, dell’esclusione dal Mondiale e dal prezzo pagato per il suo cartellino

Lautaro Martinez non vede l’ora di iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con la maglia dell’Inter. Lo ha espresso pubblicamente nell’intervista rilasciata ai microfoni di Fox Sport in cui ‘El Toro’ ha confessato tutto l’entusiasmo per la nuova avventura in nerazzurro. «Avevo tantissime offerte per il futuro, ma ho scelto l’Inter e son sicuro che sia stata la decisione migliore per me. Sono felicissimo, sia io che la mia famiglia. Amo l’Argentina e due anni fa rifiutai il trasferimento ma adesso è diverso. Non mi fa paura la lontananza, sono pronto ad affrontare questa nuova tappa della mia vita con entusiasmo» afferma Lautaro nell’intervista.

Farà coppia con Mauro Icardi, l’altro attaccante argentino dell’Inter? «Mi è stato detto che il desiderio dell’allenatore Spalletti è quello di vedermi giocare insieme a Icardi. Anche a me piacerebbe giocare tantissimo con lui, non vedo l’ora. Penso che siamo due attaccanti assolutamente complementari» conclude Martinez. Che poi parla dell’argomento Nazionale: «Normale essere delusi dopo l’esclusione da un Mondiale perché è il sogno di qualsiasi giocatore. Devo guardare avanti, in fondo ero preparato all’ipotesi di rimanere a casa». Conclusione, infine, sul prezzo pagato dall’Inter: «Mi è sembrato una follia, ma se ci sono queste cifre vuol dire che ho fatto bene».