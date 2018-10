Lautaro Martinez-Icardi, nuovo tango Inter? Spalletti frena, i tifosi sognano

L’Inter si gode Lautaro Martinez. Ora Luciano Spalletti ha l’imbarazzo della scelta: giocherà in coppia con Icardi?

Lautaro Martinez è già diventato il nuovo idolo dei tifosi dell’Inter. Il promettente attaccante argentino ha trovato il primo gol in nerazzurro sabato sera contro il Cagliari e vuole ripetersi. L’attaccante, forse non è un caso, ha trovato il gol giocando da solo al centro dell’attacco. Icardi da solo funziona, Lautaro da solo sembra funzionare alla grande: i due possono coesistere? Per Luciano Spalletti, almeno per il momento, sembrano esserci pochi dubbi: i due non possono giocare insieme perché non possono essere supportati dalla squadra.

«Due giocatori come Lautaro e Icardi per il momento la squadra non se li può permettere. Lautaro ha forza nell’andare all’impatto con il pallone, è un giocatore forte. Ma poi ci sono gli equilibri». Insomma, Martinez è forte ma è ancora giovane e può aspettare il suo turno perché, naturalmente, il titolarissimo rimane Mauro Icardi. I tifosi già sognano una coppia tutta argentina ma Spalletti frena. Le prove fino a questo momento non hanno dato i frutti sperati: Maurito e Lautaro Martinez in coppia hanno funzionato in amichevole ma non in campionato. A Spalletti il compito di trovare i giusti equilibri per far ballare il tango alla sua Inter.