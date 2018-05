C’è una clausola nel contratto di Lautaro Martinez con l’Inter? Ecco le ultimissime notizie e gli aggiornamenti

L’Inter riparte da Lautaro Martinez. Uno dei tre regali per la qualificazione in Champions è proprio il giovane attaccante argentino. Il calciatore ha fatto molto bene con il Racing de Avellaneda, è considerato uno dei migliori talenti del calcio argentino ed è paragonato a Sergio Aguero. Il calciatore, sponsorizzato da un grande ex interista, Diego Milito, è sbarcato nelle scorse ore in Italia per le visite mediche. Lautaro ha firmato il contratto in sede e presto verrà ufficializzato il suo accordo con l’Inter.

Secondo Todonoticias, Lautaro Martinez firmerà un contratto fino al 2023. Nell’accordo con l’Inter, secondo il portale argentino, sarà inserita anche una clausola di rescissione. Il valore? Cinque milioni in meno rispetto alla clausola di Mauro Icardi. Il numero 9 argentino, capocannoniere del campionato, ha una clausola da 110 milioni di euro (le parti stanno parlando del rinnovo) mentre Lautaro dovrebbe avere una clausola rescissoria da 105 milioni di euro. La clausola potrebbe essere valida solo per l’estero, come nel caso di Mauro Icardi. L’attaccante argentino classe 1997 è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Italia con la maglia dell’Inter. I nerazzurri si tutelano con una clausola importante.