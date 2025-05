Inter, Lautaro Martinez: «Mondiale per Club? Mi ricorda la Coppa del Mondo! Puntiamo sempre a vincere, l’Inter è speciale»

Inter, Lautaro Martinez si racconta ai canali della FIFA: «Mondiale per Club? Mi ricorda la Coppa del Mondo!». Le dichiarazioni

L’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha parlato in un’intervista ai canali ufficiali Fifa in vista del Mondiale per Club.

MONDIALE PER CLUB – «Sono davvero emozionato all’idea di partecipare al Mondiale per Club. Personalmente, mi ricorda molto la Coppa del Mondo. Penso che sarà un’esperienza fantastica. Sarà incredibile, perché è la prima volta che questo tipo di competizione si gioca con questo formato, quindi sono emozionato e molto curioso di vedere come andrà a finire».

FASE A GIRONI – «Sarà fantastico. Ci sarà un’atmosfera meravigliosa, e senza dubbio ostile, perché è uno stadio grande, quindi ci saranno molti tifosi sugli spalti. Il Messico non è lontano da Los Angeles, quindi sarà fantastico. Mi piace essere coinvolto in partite come questa. Più tifosi ci sono allo stadio, più l’atmosfera è ostile, ma penso che sia un bene perché ti spinge a dare il massimo, il che è molto importante per me. Quindi, spero che sia un bene per noi, ovviamente, ma come dico sempre, la cosa più importante è che ci divertiamo e diamo il massimo per l’Inter».

OBIETTIVO INTER – «Beh, l’ho già detto e lo ripeto: per me, data la storia del club e le sue dimensioni, l’Inter deve sempre puntare a vincere trofei. Certo, a volte ci sono ostacoli e avversari ostici, quindi è normale che ci siano delle battute d’arresto lungo il percorso, ma la cosa più importante è dare sempre il massimo per il club e fare del nostro meglio per vincere ogni competizione a cui partecipiamo».

