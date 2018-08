Lautaro Martinez più Perisic: così Spalletti cerca la svolta contro il Toro

Spalletti si aggrappa all’argentino Lautaro Martinez e al croato Ivan Perisic per battere il Toro e riscattare il ko con il Sassuolo

Voglia di riscatto in casa Inter! Luciano Spalletti e l’Inter hanno voglia di rivalsa dopo la sconfitta al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo e il tecnico nerazzurro è pronto ad affidarsi nuovamente a Lautaro Martinez che compie 21 anni proprio quest’oggi. L’argentino, che ha steccato al debutto ufficiale in Italia, vuole farsi un regalo: un gol al Toro…da El Toro! L’argentino sogna di incornare i granata e San Siro per prendersi l’Inter a suon di gol.

L’argentino è reduce da una brillante stagione con 13 gol in 21 presenze con il Racing de Avellaneda e spera di regalare la prima gioia ai suoi nuovi tifosi. Luciano Spalletti potrebbe scegliere la difesa a 3 per affrontare il Torino e in avanti potrebbe puntare anche su Ivan Perisic. Il croato ha provato a cambiare l’inerzia del match con il Sassuolo e Spalletti si aggrappa al suo estro. «E’ il nostro CR7» ha detto il tecnico interista e contro il Toro potrebbe partire dal 1′ minuto nonostante una condizione fisica ancora da rivedere. Il tecnico chiede più gol al suo esterno. Con lui titolare i nerazzurri hanno vinto 48 partite su 94 in campionato, ossia il 51 per cento, e il croato è il miglior assist-man della squadra (23) da quando è in nerazzurro: tanto basta per incoronarlo come uomo indispensabile.