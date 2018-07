Laxalt super al Mondiale, il Genoa si frega le mani

Diego Laxalt piace a molte squadre e il Genoa si frega le mani: il Mondiale con l’Uruguay è una manna dal cielo per Enrico Preziosi

Sono in molti a chiedersi se Diego Laxalt sia vicino alla cessione o no, quel che è certo è che il Genoa gongola. I rossoblu sanno di poter far poco per trattenere il calciatore, a maggior ragione dopo le recenti apparizioni al Mondiale. In Uruguay-Portogallo è stato tra i migliori, ha dato il suo apporto in avanti e pur in difesa. Enrico Preziosi sa di avere in rosa una gallina dalle uova d’oro.

La Lazio è la società che lo osserva più da vicino, ma nelle ultime settimane si è messo di mezzo anche il Benfica. Si era fatto il nome del Galatasaray e pure del Milan, ma queste due compagini sembrano più lontane. Lazio e Benfica sono pronte, ma il Genoa aspetta la fine del Mondiale e si gode i progressi di Laxalt. Può essere ceduto per almeno venti milioni.