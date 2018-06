Il Benfica piomba su Laxalt, al Genoa resta un cruccio: due le possibilità

Il Benfica sonda il terreno per Diego Laxalt ostacolando di fatto la trattativa tra Genoa e Lazio. Per i rossoblu l’opportunità di alzare il prezzo aspettando i Mondiali o di proporre uno o più scambi

Negli ultimi mesi nulla è stato scontato in casa di Diego Laxalt: l’esterno uruguaiano del Genoa, che aveva già pronte le valigie lo scorso gennaio (era ad un passo dalla Roma, poi il brasiliano Bruno Peres rifiutò di fare il cammino opposto) pareva a inizio maggio molto vicino a concretizzare il sogno giallorosso. Sulla sua strada poi, ad un certo punto, nelle ultime settimane era arrivata la Lazio (leggi anche: CALCIOMERCATO GENOA: LAXALT-LAZIO, CI SIAMO), forte di un mezzo accordo coi rossoblu e col ragazzo per un prezzo compreso tra i 10 (quelli che offrivano i biancocelesti) ed i 15 (quelli che chiedevano i liguri) milioni di euro. Un affare che sin da subito però – si era detto – non convinceva del tutto il Genoa, sicuro di poter ottenere di più dalla cessione di Laxalt nelle prossime settimane. Il fatto è che l’esterno uruguaiano è stato convocato per i Mondiali e – a quanto pare – potrebbe pure giocare e ben figurare nella rassegna russa attirando su di sé nuovi interessi.

Logica dunque la mossa laziale: provare a prendere subito Laxalt. Altrettanto logica quella genoana: attendere ancora, procrastinando l’affare (che infatti, fino alla scorsa settimana, quando sembrava a un passo dalla conclusione, non era stato perfezionato). Ieri poi il nuovo mezzo colpo di scena nella vicenda: un sondaggio concreto del Benfica, squadra che avrebbe chiesto informazioni per il giocatore. La questione diventa ora decisamente interessante, perché mentre da una parte Laxalt chiede con forza la cessione possibilmente prima dell’inizio del Mondiale (cioè in settimana, perché non manca molto) ed è attratto dalla possibilità di poter giocare in Europa (lo ha fatto chiaramente intendere alla società), dall’altra il Grifone rimugina su una possibile strategia. Attendere ancora, sperando che l’uruguagio esploda in Russia e faccia schizzare in alto le proprie quotazioni, oppure cedere subito alle lusinghe portoghesi magari in cambio di una contropartita: quel Pedro Pereira, arrivato a gennaio in prestito proprio dal Benfica e per cui si discuterà il riscatto al termine della prossima stagione, o magari quel difensore che il Genoa ha già chiesto alla società di Lisbona, Lisandro Lopez (leggi anche: CALCIOMERCATO GENOA: IDEA LISANDRO LOPEZ)? La soluzione a breve, ma forse non a brevissimo.

