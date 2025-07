Lazio, decimo giorno di ritiro a Formello: lavoro intenso e recuperi importanti prima della tournée turca

Lazio, decimo giorno di ritiro a Formello: in corso lavoro intenso e recuperi importanti prima della tournée in Turchia

La Lazio entra nel vivo della preparazione estiva con il decimo giorno di ritiro al centro sportivo di Formello. La squadra guidata da Maurizio Sarri, esperto allenatore noto per il suo calcio verticale e ragionato, è ormai prossima alla conclusione della fase domestica dell’allenamento. Dopo l’amichevole di sabato contro l’Avellino, i biancocelesti si preparano a partire per la Turchia, dove affronteranno due prestigiosi test contro Fenerbahçe e Galatasaray.

Allenamento diviso e strategico

La giornata odierna è iniziata con una seduta mattutina divisa in due gruppi, mirata a massimizzare l’efficienza del lavoro. I difensori hanno svolto esercizi atletici sul campo Fersini, mentre centrocampisti, attaccanti e portieri si sono concentrati su aspetti tattici sul campo centrale. Il metodo di suddivisione, già adottato nei giorni precedenti, ha consentito di intensificare il ritmo e curare i dettagli tecnici. Il lavoro atletico dei difensori si è concluso intorno alle 10:40, mentre gli altri reparti hanno proseguito fino alle 10:45. Nel pomeriggio è prevista una seconda sessione.

Rientri, assenze e aggiornamenti medici

Sul fronte medico, la giornata ha portato buone notizie. Mattia Zaccagni, esterno offensivo classe ’95, e Patric Gabarrón, difensore spagnolo versatile, sono tornati a lavorare in gruppo dopo il recupero da interventi chirurgici. Anche Luca Pellegrini, terzino sinistro in prestito dalla Juventus, è rientrato dopo un breve stop causato da sintomi influenzali.

Tuttavia, permangono alcune assenze di rilievo: Alessio Romagnoli, pilastro difensivo ex Milan, è fermo per febbre; Gustav Isaksen, giovane ala danese arrivata la scorsa stagione, ha contratto la mononucleosi; Boulaye Dia, attaccante senegalese ex Salernitana, è alle prese con un problema alla caviglia. Al momento dell’inizio dell’allenamento, erano assenti tra i difensori anche Romagnoli, Gigot, Patric e Pellegrini, sebbene alcuni abbiano poi effettuato lavoro differenziato.