Europa League: dove vedere Lazio-Apollon in streaming ed in tv

Lazio-Apollon streaming e diretta tv: dove vedere l’esordio biancoceleste di Europa League 2018/2019

Lazio-Apollon è la partita valida come prima giornata del gruppo H dell’Europa League 2018/2019: la partita è in programma per giovedì 20 settembre 2018 alle ore 18.55 presso lo Stadio Olimpico di Roma. Esordio stagionale in Europa per la squadra di Simone Inzaghi, alle prese con un’avversaria sulla carta abbastanza agevole: per i biancocelesti, reduci da un inizio di campionato altalenante (due sconfitte e quindi due vittoria, l’ultima domenica scorsa contro l’Empoli) è fondamentale partire subito col piede giusto a fronte di un calendario che la vedrà poi contrapposta in coppa con club di livello contro Eintracht Francoforte ed Olympique Marsiglia. Contro la formazione capitolina si troverà la piccola squadra cipriota allenata da Sofronis Augousti, approdata alla fase a gironi dopo aver fatto fuori il più quotato Basilea.

Lazio-Apollon sarà trasmessa a partire dalle ore 18.55 sulle frequenze di Sky Sport sui canali Sky Sport 1 (numero 201 dello Sky Box, in HD 240) e anche sul canale Sky Calcio 2 (numero 252 dello Sky Box). Non è tutto ovviamente, perché la gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi avesse sottoscritto abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Ricordiamo infine che Lazio-Apollon potrà essere seguita anche in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Lazio-Apollon: probabili formazioni

QUI LAZIO – Turnover praticamente scontato per Inzaghi, considerato il vicinissimo impegno di campionato di domenica contro il Genoa. L’allenatore biancoceleste dovrebbe cambiare buona parte degli uomini a disposizione, tranne probabilmente in avanti. Nel 3-5-1-1 laziale allora troverà spazio per l’esordio in coppa il neo-portiere Silvio Proto, mentre in difesa ci saranno al centro Francesco Acerbi, confermato titolare, con Martin Caceres e Bastos a completare il reparto. Nel folto centrocampo alcune novità: Milan Badelj in regia prenderà il posto di Lucas Leiva, mentre più avanti all’inamovibile Sergej Milinkovic-Savic potrebbe essere affiancato il giovane Alessandro Murgia, sulle fasce Dusan Basta e Riza Durmisi in luogo di Wallace e Senad Lulic, che dovrebbero essere lasciati a riposo. In attacco invece nessuna novità: Luis Alberto alle spalle di Ciro Immobile saranno la coppia avanzata anche in Europa.

QUI APOLLON – Con ogni probabilità Augousti manderà in campo la propria formazione migliore nel 4-2-3-1 offensivo già visto in campo in precedenza in Europa. Tra gli uomini di maggior pregio della formazione cipriota ci sarà sulla trequarti l’argentino Facundo Pereyra a supportare l’unica punta André Schembri. A centrocampo invece praticamente inamovibile la diga del duo composto da Charalampos Kyriakou e l’altro argentino Esteban Sachetti.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-1-1) – Proto; Bastos, Acerbi, Caceres; Basta, Murgia, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

PROBABILE FORMAZIONE APOLLON (4-2-3-1) – Bruno Vale; Joao Pedro, Roberge, Juste, Vasiliou; Kyriakou, Sachetti; Papoulis, Pereyra, Schembri; Maglica. Allenatore: Augousti