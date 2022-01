Assenze, Covid e Primavera, l’Atalanta resiste in casa della Lazio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Atalanta con tante assenze e diversi giovani, è riuscita a fermare la Lazio sul pari: Gasperini si coccola i suoi

L’Atalanta si presenta all’ultimo all’Olimpico imbottita di Primavera, diverse assenze e i problemi dovuti al Covid.

Gasperini ha mandato in campo dal 1′ il partente Piccoli, e in mediana ha giocato Scalvini, che di mestiere fa il difensore. La Dea perde anche Miranchuk per infortunio e fa esordire De Nipoti e Sidibe della Primavera. Nonostante i problemi, Gasperini e i suoi ragazzi sono riusciti a trovare un punto, che vale ora vista la situazione, contro la Lazio.