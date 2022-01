ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gasperini: «Ci siamo arrangiati, l’Atalanta ha dieci giocatori fuori». Le dichiarazioni del tecnico della Dea dopo la Lazio

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky al termine di Lazio-Atalanta. Le sue parle:

MATCH – «Potevamo fare di più ma per me è difficile non essere contento. Tanti giocatori erano fuori ruolo, peccato che nel secondo tempo abbiamo perso Miranchuk perché stava sfruttando bene gli spazi. Abbiamo dovuto arrangiarci. Per fare di più dovevamo avere più alternative in attacco ma sono molto felice».

ASSENZE – «Non è solo Zapata che manca, anche Ilicic, Malinovskiy, Muriel. Senza contare Boga che ancora non c’è. Ha giocato Pessina attaccante, poi anche Pezzella. Abbiamo costruito qualcosa di buono. Abbiamo costruito una partita difensiva ma ad esempio con l’Inter abbiamo creato di più. Dobbiamo accettare questa situazione di emergenza, con dieci giocatori fuori. Giocare con la Lazio e averla mantenuta a distanza, con una partita da recuperare, fa bene».

SCALVINI – «Scalvini è stata una decisione farlo giocare a centrocampo, non volevo snaturare la squadra. Mi serviva la sua fisicità e la sua statura, è stato molto bravo. È di prospettivo, tutto il resto della squadra ho cercato di mantenerla nei suoi ruolo. Abbiamo corso solo un rischio quando hanno preso il palo».

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24.COM