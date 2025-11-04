 Lazio Cagliari, Isaksen nel post partita: «Sono sei partite che non perdiamo, dobbiamo continuare così. Europa? Sì, è il nostro obiettivo»
Lazio Cagliari, Isaksen nel post partita: «Sono sei partite che non perdiamo, dobbiamo continuare così. Europa? Sì, è il nostro obiettivo»

Isaksen-e1730041176124

Lazio Cagliari, il calciatore biancoceleste Gustav Isaksen ha parlato nel post partita: «Dobbiamo continuare così. Europa? E’ il nostro obiettivo»

È stato un brillante Gustav Isaksen a rompere l’equilibrio nella sfida contro il Cagliari. Al 66’, l’esterno danese ha firmato il vantaggio con un tiro preciso e imparabile per Caprile, confermando il suo ottimo momento di forma.

Al termine del match, Isaksen ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di Sky Sport, condividendo l’intervista con il compagno Mattia Zaccagni. I due hanno analizzato la vittoria e il momento positivo della Lazio.

Ecco le dichiarazioni rilasciate dall’attaccante biancoceleste nel post partita.

PAROLE – «Gol importante? Mi verrebbe da dire ‘Finalmente’! E’ troppo importante per me e per la squadra, era un match importante anche per i tifosi. Sono 6 partite che non perdiamo. Il momento è davvero buono, dobbiamo continuare così. Europa? Sì, è il nostro obiettivo. Guardiamo avanti, siamo una squadra forte».

LEGGI ANCHE – Lazio, Sarri nel post gara della sfida contro il Cagliari: «La squadra sta salendo di livello ed è matura. L’obiettivo è costruire una base solida anche per il futuro»

Pisacane 1
