Calciomercato
Lazio avanti per Asp: il giocatore dà priorità ai biancocelesti. Nuovo summit Gila Napoli
Lazio priorità per Asp Jensen: il classe 2006 aspetta i biancocelesti. Napoli mantiene corsia preferenziale per Gila
Asp Jensen ha ribadito la sua volontà: la Lazio è la destinazione prioritaria. Nonostante l’interesse di alcuni club esteri, il centrocampista classe 2006 continua a considerare i biancocelesti la scelta ideale.
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Il legame con il club è rafforzato anche da rapporti indiretti: Jensen è amico di Provstgaard ed è seguito dallo stesso agente, elemento che facilita il dialogo. La Lazio conta di chiudere l’operazione a breve.
Napoli in pressing su Gila: nuovo incontro a Milano
Parallelamente, il Napoli continua a muoversi con decisione per Mario Gila della Lazio. Oggi, martedì 30 giugno, a Milano si è tenuto un nuovo incontro tra il ds Giovanni Manna e l’entourage del difensore, con l’obiettivo di mantenere una corsia preferenziale sull’operazione.
Il club azzurro insiste per provare a chiudere, proseguendo il dialogo anche con la Lazio e cercando di anticipare la concorrenza di altri club interessati.
Una doppia trattativa che può accendersi
La Lazio lavora per portare Jensen a Roma, mentre il Napoli prova a strappare Gila ai biancocelesti: due operazioni intrecciate che potrebbero diventare uno dei temi caldi di questa fase di mercato. Lo riporta Di Marzio.