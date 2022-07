Il neo acquisto della Lazio, Casale, è arrivato questa mattina in Paideia per effettuare le visite mediche e poi firmare il contratto

La Lazio accoglie il neo acquisto Nicolò Casale per la difesa. Il giocatore arrivato dal Verona per una cifra intorno ai 7 milioni, è in Paideia.

Visite mediche di rito questa mattina per il giocatore e poi la firma sul contratto che lo legherà ai biancocelesti.