Lazio, casting per la fascia destra: in pole c’è Lulic, ma ad una condizione

Simone Inzaghi ha un problema sulla fascia destra e starebbe pensando a Senad Lulic per provare a risolverlo

Il derby laziale vinto, non senza qualche problema, ha regalato i primi 3 punti alla Lazio di Simone Inzaghi che, una volta ripreso il campionato, dovrà fare i conti con il problema sulla fascia destra. Marusic infatti non convince, non è al top della condizione (per colpa anche di una pubalgia) ed è solo un lontano parente del giocatore dello scorso anno. Jordan Lukaku invece è ancora out per qualche problema fisico. Per questi motivi il tecnico biancoceleste starebbe pensando ad una mossa a sorpresa. Spostare capitan Lulic sulla fascia destra.

