Lazio, cessione Acerbi: c’è solo il Milan all’orizzonte. La situazione

Calciomercato Lazio: i biancocelesti lavorano alla cessione di Acerbi, ma sul difensore ci sarebbe solo il Milan

Per poter chiudere l’affare Romagnoli, la Lazio deve prima cedere Acerbi. La situazione del difensore è però complicata.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il suo procuratore Federico Pastorello starebbe lavorando per trovargli una sistemazione. L’Inter appare lontana, come Juventus e Napoli, che però potrebbero pensarci più avanti. Il Milan sembra l’unica opzione viva, ma i rossoneri resterebbero alla finestra, perché l’ex Sassuolo non sarebbe la prima scelta. Pioli, incontrato in un ristorante a Forte dei Marmi, lo apprezza e potrebbe entrare nella liste degli italiani: Acerbi qualche carta da giocare ce l’ha.

