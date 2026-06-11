La Lazio smentisce le voci sulla cessione del Club: nessuna trattativa in corso. Il comunicato ufficiale

Comunicato ufficiale della Lazio: chiarimenti sulle indiscrezioni circolate nelle ultime ore. La società non è in vendita

La S. S. Lazio S.p.A. interviene ufficialmente per fare chiarezza sulle numerose indiscrezioni diffuse da alcuni organi di informazione e canali social riguardo una presunta vendita del club. La società smentisce categoricamente tutte le ricostruzioni emerse nelle ultime ore, precisando che non esiste alcuna trattativa in corso finalizzata alla cessione della società.

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Nel comunicato viene inoltre sottolineato che non sono stati firmati accordi, intese o impegni di alcun genere relativi al trasferimento, totale o parziale, della proprietà del club. La proprietà, precisa la Lazio, non ha conferito mandati per la vendita della società e non ha avviato alcuna interlocuzione con potenziali acquirenti.

La società definisce inoltre prive di qualsiasi fondamento le notizie riguardanti presunti nuovi investitori italiani o stranieri, fondi di investimento, cambiamenti nell’assetto proprietario o accordi collegati al progetto dello Stadio Flaminio.

La Lazio invita tifosi, azionisti, investitori e operatori dell’informazione a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali del club. Contestualmente, rende noto di aver inoltrato una segnalazione alle Autorità competenti affinché vengano effettuate verifiche sulla diffusione di informazioni non supportate da elementi oggettivi e sui possibili effetti che tali notizie potrebbero avere sul mercato e sull’andamento del titolo.

La società ribadisce infine il proprio impegno nel garantire trasparenza, responsabilità e rispetto delle regole, riservandosi ogni iniziativa utile a tutela della società, degli azionisti e dell’intera comunità biancoceleste.