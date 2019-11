Lazio, con Immobile alla ricerca di un altro record: ecco quale

Lazio, la carica di Inzaghi e Immobile per raggiungere un altro record: nelle ultime 7 partite vinte almeno due gol a gare per i biancocelesti

La Lazio continua ad affidarsi a Ciro Immobile per risalire la classifica, che attualmente la vede proiettata al terzo posto in classifica. Il bomber azzurro e i biancocelesti sono in forma smagliante: da 7 successi vengono realizzati almeno 2 gol.

Il Corriere dello Sport analizza la possibilità dei ragazzi di Inzaghi di eguagliare lo storico record del 1936/37, in cui le partite vinte con l’alto tasso di realizzazione furono 8. Domani chance per i biancocelsti di riscrivere la storia.