L’attaccante della Lazio Correa ha commentato così in zona mista il successo ottenuto dai biancocelesti contro il Milan – VIDEO

La Lazio trionfa in casa del Milan e agguanta il quarto posto in classifica dopo l’undicesima giornata di Serie A. Una vittoria meritata, quella sui rossoneri, come ammesso da Joaquin Correa.

«Abbiamo fatto noi la partita. Il pareggio ci sarebbe stato stretto», ha dichiarato l’attaccante biancoceleste in zona mista al termine della sfida.