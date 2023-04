Lazio, deciso il futuro di Milinkovic Savic: la richiesta di Lotito

La Lazio ha preso la sua decisione in merito al futuro con la maglia biancoceleste di Sergej Milinkovic-Savic

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, il rinnovo di Sergej Milinkovic-Savic con la Lazio è da considerare ormai come impossibile. Il calciatore serbo, in scadenza nel 2024 verrà quindi ceduto in estate.

Per poter sistemare il bilancio, Claudio Lotito è pronto ad accettare un’offerta da 40 milioni di euro. Vedremo se dall’Italia o dall’estero delle squadre si faranno avanti per strapparlo ai biancocelesti.