Lazio, Diaconale ricoverato: escluso il Coronavirus. Gli aggiornamenti

Da casa Lazio non arrivano notizie positive su Arturo Diaconale, ricoverato in ospedale. Le ultimissime notizie

Brutte notizie in casa Lazio. Arturo Diaconale, portavoce biancoceleste, sarebbe stato ricoverato in ospedale proprio in queste ore. Stando a quanto riferito dai colleghi di Tuttomercatoweb, l’episodio non è da associare al Coronavirus Covid-19.

Alcun contagio da Coronavirus ma Diaconale si starebbe riprendendo a seguito di un delicato intervento chirurgico deciso d’urgenza. Presto nuovi aggiornamenti.