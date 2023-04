Lazio e lo scatto Champions: Sarri allunga

La Lazio vince e convince anche contro la Juventus di Allegri, Milinkovic Savic e Zaccagni regalano lo scatto Champions League

I biancocelesti si candidano seriamente per un posto tra le prime quattro visto che ora sono a più 7 dal quinto posto e non sembrano avere segnali di cedimento. Continuano a essere la miglior difesa con appena venti gol subiti e senza Coppe questo mese potrebbe essere ancor più decisivo per loro.