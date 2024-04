Lazio, accordo Felipe Anderson Juve? La smentita dell'agente

Lazio, la smentita della sorella e agente di Felipe Anderson sull’accordo del calciatore brasiliano con la Juve

Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda legata al futuro di Felipe Anderson, tema caldo del calciomercato della Lazio vista la scadenza del contratto fissata il prossimo 30 giugno. Ieri pomeriggio sono filtrate voci di un accordo chiuso tra il brasiliano e la Juve per la prossima stagione ma, come riporta Il Messaggero, la sorella-agente del ragazzo ha smentito la notizia a Lotito.

Vero che i discorsi vanno avanti e che un pre-accordo di massima con i bianconeri esiste ma non c’è nessun pre-contratto firmato. L’agente ha comunicato a Lotito l’intenzione di incontrarsi (il summit è slittato 3 volte) per cercare di trovare una quadra ma il patron non farà rilanci. L’offerta è un triennale da 3 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. Se Felipe Anderson non darà l’ok sarà Juve.