Lazio Guendouzi: riscatto a rischio? Il retroscena

Lazio, a rischio il riscatto di Mateo Guendouzi dall’Olympique Marsiglia: il retroscena sul calciomercato dei biancocelesti

Clamoroso particolare svelato dal Corriere dello Sport sul futuro di Guendouzi alla Lazio Guendouzi, centrocampista e titolare indiscusso della squadra di Maurizio Sarri. Lotito l’estate scorsa lo ha prelevato dal Marsiglia per 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro.

Tuttavia è spuntato un dettaglio che potrebbe far saltare l’acquisto: se i biancocelesti arrivassero in campionato dal 12° posto in giù il riscatto si annullerebbe. Uno scenario che tutti in casa biancoceleste vogliono evitare.

