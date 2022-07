Lazio, i tifosi difendono Acerbi dalle contestazioni. Ma il futuro è ancora in bilico

I tifosi della Lazio ad Auronzo difendono Francesco Acerbi dalle contestazioni ricevute. Il suo futuro è però sempre in bilico

Francesco Acerbi ha vissuto un bel momento di solidarietà ieri ad Auronzo di Cadore. All’ennesima contestazione nei suoi confronti da parte degli Ultras è infatti scoppiata la rivolta del resto dei tifosi, soprattutto bambini, che hanno fatto partire il coro: «Acerbi uno di noi».

Come riferisce Il Corriere dello Sport, il futuro del difensore però sembra essere sempre più lontano dalla Lazio. Nonostante il forte pressing del Monza, Acerbi sogna la Juve in caso di partenza di De Ligt o, in alternativa, il Milan. Addio destinato a consumarsi nelle prossime settimane.