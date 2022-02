Lazio, Immobile: «Oggi capiremo a che punto della crescita siamo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel nel pre gara del match contro la Fiorentina: le sue parole

Ciro Immobile, a ridosso del fischio di inizio del match tra Fiorentina e Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le sue parole:

DICHIARAZIONI – «È una partita importante per noi. Loro attaccano e segnano molto, noi nelle ultime partite siamo stati bravi nella fase difensiva. Dobbiamo capire a che punto della nostra crescita siamo arrivati. La Fiorentina è una squadra forte e ben allenata, in casa ha siglato molte reti conquistando tanti punti. Sarà un test importante, il primo di una lunga serie. È necessario partire con il piede giusto. La sosta per via delle gare internazionali devo dire che me la sono goduta, ora sono ancora più concentrato verso la ripresa del campionato».