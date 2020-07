Lazio, Inzaghi: «Traguardo importante. Sono soddisfatto»

Simone Inzaghi ha parlato al termine della sfida vinta contro il Cagliari: le dichiarazioni del tecnico della Lazio

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato ai microfoni di Lazio Style Radio il successo contro il Cagliari.

PRESTAZIONE – «Era un traguardo che all’inizio della stagione poteva essere difficile, ma che abbiamo meritato. I ragazzi sono stati bravissimi, bravo Cragno, ma noi non ci siamo disuniti. Sapevo che potevo scegliere anche uomini dalla panchina per fare il cambio di passo che mi serviva. La squadra l’ho vista bene, sapevo che Marusic aveva minutaggio ridotto, ma gli altri non stavano sfigurando.

ENTUSIASMO – «C’è soddisfazione. Mancano tre partite, l’obiettivo dicevano fosse insperato, ma mi hanno regalato la Champions e una Supercoppa. Ora facciamo questo finale nel migliore dei modi, anche a Verona».

LAZZARI – «Sarà un’assenza pesante, è un ragazzo correttissimo».

LUIS ALBERTO – «Nessun problema, abbiamo un bellissimo rapporto, voleva rimanere in campo, ma era troppo importante la vittoria. La foto finale? La metterò al primo posto, più importante delle varie coppe, perché vedere le squadre che abbiamo lasciato indietro è motivo di grande orgoglio. I ragazzi lo hanno meritato sul campo, dopo 13 anni».