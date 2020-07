Lazio Juve, i convocati di Inzaghi: tante assenze tra i biancocelesti

Simone Inzaghi ha stilato la lista dei convocati per la gara contro la Juventus: assenti annunciati Luis Alberto e Jony

Simone Inzaghi ha stilato la lista dei convocati per la gara contro la Juventus. Assenze pesanti per il tecnico biancoceleste: oltre a Correa, Radu e Lucas Leiva, non ci saranno neanche Luis Alberto e Jony.

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Vavro;

Centrocampisti: A. Anderson, D. Anderson, Cataldi, Falbo, Milinkovic, Parolo;

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Immobile, Moro.