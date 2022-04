Lazio, l’Inter e Correa portano nuovi bonus: ecco perchè

La Lazio incassa un milione di euro legato alla cessione di Correa all’Inter della scorsa estate. Ecco come arriva il bonus

L’Inter sogna lo scudetto, ma intanto si assicura il posto in Champions League. Aritmeticamente, i nerazzurri hanno già conquistato il pass per il torneo internazionale, sbloccando alcuni bonus legati alle operazioni fatte in estate.

La Lazio, infatti, guadagnerà un milione ancora legato alla cessione di Correa: l’argentino è stato ceduto per 30 milioni, più appunto questo premio in caso di qualificazione in Europa della squadra meneghina.