La magia, la corsa sotto la curva e il messaggio: Luis Alberto si è ripreso la Lazio e... Sarri

Luis Alberto ci ha messo poco per riprendersi la Lazio qualora ce ne fosse stato davvero bisogno, il suo gol apre la strada a un nuovo rapporto

Tre partite e tre panchine, ma contro l’Inter Luis Alberto ha deciso di prendersi la Lazio a suo modo, con una magia. Un gol bellissimo che non ha lasciato scampo ad Handanovic e che ha fatto saltare di gioia tutto l’Olimpico.

Una prodezza che allontana il mercato, perché resterà in biancoceleste, e apre a un nuovo futuro per lo spagnolo. Ora serve riprendere il rapporto con Sarri. Un patto per il bene comune. Luis Alberto c’è e il Mago non poteva non riprendersi i biancocelesti con un trucchetto di qualità come solo lui sa fare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.