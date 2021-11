Lazio, Luiz Felipe: «Col Marsiglia sarà difficile. Dispiace non avere i tifosi»

Luiz Felipe è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, nel pre partita della gara contro il Marsiglia. Ecco le sue parole

MARSIGLIA LAZIO – «Ci aspetta una gara difficile, dobbiamo dare tutto per fare punti qui. Sappiamo che la classifica è corta, per questo servirà una grande prestazione contro una squadra forte. Abbiamo lavorato bene, dobbiamo fare la nostra partita, così possiamo tornare a casa con una vittoria. Stadio pieno? Ci dispiace non avere i nostri tifosi qui, daremo tutto anche per loro».