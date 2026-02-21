Ultime Notizie
Lazio, Maldini ancora falso nove: Sarri esce allo scoperto sulla conferma dell’esperimento. Ha fatto un annuncio importante!
Lazio, Maldini è stato schierato nuovamente falso 9 nel match contro il Cagliari: Sarri ha fatto questo annuncio prima della partita
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a DAZN prima del match contro il Cagliari. Le sue parole.
OTTIMISMO – «Si riparte bene, si va dentro e si gioca. Ho chiesto ai ragazzi di ripetere la prestazione con l’Atalanta e di omettere gli errori di superficialità».
OBIETTIVO – «Dal primo giorno abbiamo detto che non c’è chance di andare in Europa, è necessario fare un buon finale di stagione».
MALDINI – «Il ragazzo ha grandi qualità, è veloce e con doti fisiche. E’ un libro da scrivere in questo ruolo».
