Lazio, Maldini ancora falso nove: Sarri esce allo scoperto sulla conferma dell’esperimento. Ha fatto un annuncio importante!

Published

3 ore ago

on

By

noslin maldini lazio

Lazio, Maldini è stato schierato nuovamente falso 9 nel match contro il Cagliari: Sarri ha fatto questo annuncio prima della partita

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a DAZN prima del match contro il Cagliari. Le sue parole.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

OTTIMISMO – «Si riparte bene, si va dentro e si gioca. Ho chiesto ai ragazzi di ripetere la prestazione con l’Atalanta e di omettere gli errori di superficialità».

OBIETTIVO – «Dal primo giorno abbiamo detto che non c’è chance di andare in Europa, è necessario fare un buon finale di stagione».

MALDINI – «Il ragazzo ha grandi qualità, è veloce e con doti fisiche. E’ un libro da scrivere in questo ruolo».

